Dopo 50 anni di matrimonio le nozze bis. I genitori di Laura Pausini hanno voluto giurarsi amore eterno un’altra volta e lo hanno fatto con una cerimonia molto intima. Sarebbe dovuto essere un evento più grande e sarebbe dovuto avvenire in primavera, ma a causa dell’emergenza Coronavirus era stato rimandato. Ora amici più stretti e parenti hanno avuto modo di festeggiare Gianna e Fabrizio, facendo però sempre attenzione al distanziamento sociale.

A pubblicare diversi scatti della cerimonia e della festa è stata la stessa pop star italiana. “Ieri sera, con un ritardo di 5 mesi rispetto alla data originale rimandata per Covid, i miei genitori hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, risposandosi”, ha scritto la Pausini su Instagram pubblicando una serie di foto.

VIDEO

“Nonostante le mascherine e le poche persone invitate, e? stata una festa bellissima, che io e mia sorella Silvia abbiamo studiato per far si? che fosse indimenticabile per loro”, ha aggiunto. “Gianna e Fabrizio: i loro nomi si sono uniti il 14 marzo del 1970... che meraviglia vederli cosi? 50 anni dopo! I sacrifici, le rinunce, le difficolta?, i momenti ‘no’ che hanno sempre fatto tornare ‘si?’... questi sono due genitori che ci hanno insegnato a sognare e ieri sera abbiamo cercato di far loro vivere come in un sogno”, ha continuato la 46enne.

Laura, che dal 2005 è legata a Paolo Carta, da cui ha avuto una figlia di 7 anni, Paola, ha poi concluso: “Con Don Tiziano, il prete del nostro paese, con i loro nipoti, i loro fratelli e gli amici piu? stretti. Oggi come oggi, e? difficile vedere una coppia arrivare a questo traguardo ed e? un insegnamento per noi e per i nostri bambini. Chissa? se loro due si rendono conto di cosa hanno fatto per tutti noi. Vi amiamo tanto mamma e babbo”.

Scritto da: la Redazione il 25/8/2020.