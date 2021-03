Laura Pausini, la sua reazione alla nomination agli Oscar: guarda

Laura Pausini esplode di gioia per la nomination agli Oscar 2021. La cantante non riesce a crederci e la reazione, al momento dell’annuncio, è fatta di urla e abbracci in famiglia, insieme al compagno Paolo Carta e alla figlia Paola, 8 anni.

La Pausini è al settimo cielo. Il suo brano, “Io sì”, già vincitore ai Golden Globes, è candidato nella categoria “Best original song”. Questo nuovo anno le regala la consacrazione mondiale. Laura davanti alla tv aspetta di sapere. Ha vicino le persone che più ama, Paolo e Paola. Ed è con loro che grida per la contentezza quando sa che la nomination agli Oscar è sua. Il video che condivide sui social e racconta tutto questo diventa virale e si guadagna una pioggia di ‘like’.

VIDEO

Il brano del film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren, nato dalla collaborazione con la compositrice statunitense Diane Warren, con la music supervisor Bonnie Greenberg e, per il testo italiano, con Niccolò Agliardi le ha portato una fortuna immensa.

“Una canzone in italiano nominata agli Oscar!!!! Sono così onorata di rappresentare l'Italia in una delle cerimonie più importanti dell'industria dell'intrattenimento mondiale - sottolinea l’artista 46enne - Ancora non ci credo. Poter far parte di un progetto così speciale come The Life Ahead con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. E ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare".

"Voglio ringraziare l'Academy per aver accolto ‘Io sì (Seen)’ e il messaggio che porta con sé. Congratulazioni a Diane Warren, è stata un'esperienza incredibile lavorare insieme. Grazie a Bonnie Greenberg Niccolò Agliardi. Grazie a Palomar Production e Netflix", sottolinea ancora sul suo profilo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2021.