Laura Pausini in nero sul red carpet degli Oscar: 'E' stato un sogno'

Laura Pausini sceglie il nero per sfilare sul red carpet degli Oscar 2021. Indossa un abito Valentino Haute Couture in gazar di seta e lana double con scollo a barca che ha richiesto ben 500 ore di lavoro a mano. Elegante, è arricchito dai gioielli Bulgari che l’artista sfoggia senza strafare. Come una vera diva, la cantante, emozionata, attende con ansia il verdetto, ma la statuetta, alla fine, non arriva. “E’ stato un sogno”, sottolinea alla fine. Nessun rammarico per non aver vinto, come invece era accaduto ai Golden Globes.

Anche quando si esibisce con il suo brano che ha conquistato la nomination, “Io sì (Seen)”, scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi per “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren, Laura Pausini è favolosa sulla terrazza dell'Academy Museum of Motion Picture. Per l'occasione porta un tuxido dorato che Pierpaolo Piccioli, Maison Valentino, ha disegnato per lei.

“Aver fatto parte di un progetto così speciale come 'The Life Ahead' con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi - fa sapere subito dopo la cerimonia al Dolby Theater di Los Angeles - Aver cantato IO SI sul palco dell'Academy è un sogno che mai avrei potuto mai sperare si avverasse ancora di più in un'edizione così storica. Grazie Academy!”.

“Ringrazio Diane Warren, per la nostra canzone e per tutti i traguardi raggiunti, primo fra tutti il Golden Globe, è stata un’esperienza incredibile lavorare insieme! Grazie a Bonnie Greenberg e Niccolò Agliardi! Grazie Palomar, grazie Netflix, mi sono sempre sentita a casa con voi”, sottolinea la Pausini.

Poi la 46enne aggiunge: “Torno in Italia felice di aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica che non è solo il mio lavoro, ma è la mia vita. Torno in Italia felice di riabbracciare la mia bimba che mi aspetta e con la quale festeggeremo di ritrovarci dopo la prima settimana di lontananza della nostra vita. Ma le racconterò il sogno di una notte….incredibile!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/4/2021.