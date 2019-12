Laura Pausini pubblica una serie di foto scattate su un pontile. Poi sul suo profilo Instagram chiede ai fan se riconoscono il luogo. “Qualche giorno fa sono tornata in un posto davvero speciale per me. L’ho visto per la prima volta 26 anni fa e mi ha portato grande fortuna. Qualcuno lo riconosce? Scorrete fino all’ultima foto e capirete”, ha scritto la pop star accanto alle immagini. Di che posto si tratta? Di un pontile di Ostia, la cittadina sul mare a pochi chilometri da Roma. Perché è così carico di significato per Laura? Perché proprio qui, nel 1993 girò la clip della canzone ‘La Solitudine’, il primo singolo del suo album di debutto, che tanta fortuna le ha portato.

Quando girò quelle scene sul mare aveva 19 anni. Molti dei suoi fan riconoscono il posto e scrivono la riposta corretta nei commenti. Qualcuno aggiunge che da allora Laura, che oggi ha 45 anni, è rimasta identica. Sono passati 26 anni, ma secondo tanti la pop star italiana non è cambiata di una virgola. “No, mi piacerebbero ma gli anni scorrono invece…”, risponde lei, che tra gli scatti condivide anche un frame del videoclip in cui appare poco più che adolescente.

Tra i commenti spuntano anche quelli di diversi personaggi famosi, come Marica Pellegrinelli, l’ormai ex moglie di Eros Ramazzotti, che è anche una grande fan della Pausini. Poi i like della Gregoraci, di Mara Maionchi, di Cristina Parodi, di Ambra e di Bianca Guaccero, ma anche quello di Chiara Ferragni. Insomma tutti pazzi per Laura e per ‘La Solitudine’. Anche 26 anni dopo.

Scritto da: la Redazione il 2/12/2019.