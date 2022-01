Laura Torrisi, addio alla nonna: il doloroso post social

Laura Torrisi sta vivendo un grande dolore, quello della morte della sua amatissima nonna. Era molto legata a lei, ma per fortuna era riuscita almeno a rivederla il mese scorso dopo molto tempo. Se la 43enne infatti vive a Firenze, la sua famiglia ha origini in Sicilia ed era riuscita ad andare a Catania per la prima volta a novembre dopo molti mesi, a causa della pandemia.

Pubblicando sul social una foto in cui appare di spalle, da piccola, mentre tiene per mano la nonna e il nonno (anche lui scomparso da tempo), Laura ha scritto: “L’ultima mia radice se n’è andata. Se avessi saputo che quella di un mese fa, sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte. Più che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento, i nostri cari possano sentirci”.

Poi uno sfogo per come sono andate le cose. “E trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid, (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio. Nessuno merita di morire da solo. Nessuno”, ha aggiunto.



“Ti voglio bene nonna. Sei stata una nonna e bisnonna presente ed amorevole, anche nella distanza. Non lo dimenticherò mai. Corri ad abbracciare il nonno. Anche per me”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 3/1/2022.