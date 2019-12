Laura Torrisi a bali per i 40 anni

Laura Torrisi festeggia i 40 anni a Bali. L’attrice, ex di Leonardo Pieraccioni e mamma di Martina, 8 anni, per l’importante compleanno si regala una vacanza in paradiso, nella meravigliosa isola indonesiana. Sul social condivide tanti istanti del viaggio con i fan.

Ha deciso di volare via per i 40 anni, compiuti il 7 dicembre. Laura Torrisi si è concessa un favoloso regalo ed è volata a Bali tutta sola, almeno così si mostra sul suo profilo Instagram, dove pubblica tanti scatti della vacanza.

Nel dettagliato reportage fotografico la mora è bellissima, mostra una perfetta forma fisica: muscoli sodi e tonici per la siciliana, pratese d’adozione, sempre al top.

Laura Torrisi a Bali si rilassa e assapora i suoi 40 anni nel migliore dei modi. Ha concluso non da molto la sua esperienza televisiva da cantante ad Amici Celebrities, ora altri progetti l’aspettano. Intanto, prima, uno stop rigenerante, per rilassare la mente e ritemprarsi in un luogo incantevole, con mare cristallino e paesaggi da mozzare il fiato.

"La metamorfosi. Ci vuole tempo. In cosa mi trasformerò ora ? #40”, scrive Laura accompagnando una sua foto.

E ancora: ”Di questo tempo trascorso tra le terrazze di queste risaie, porterò con me la sensazione di pace che riconcilia l’anima indescrivibile ed il sorriso vero dei balinesi che raccolgono il riso nonostante il sole a picco e la fatica".

Poi sottolinea: "Lascio i templi e la jungla col sorriso, grata per tutta questa energia! Ora è giunta l’ora di perlustrare un po’ di isole”. I follower emozionati dalle sue parole la riempiono di complimenti e le fanno gli auguri, ammirando con entusiasmo la sua bellezza esteriore e interiore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/12/2019.