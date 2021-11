Laura Torrisi va a trovare la nonna in Sicilia: 'Difficile accettare che un giorno non ci sarà più'. Le toccanti foto

Laura Torrisi, in Sicilia per sole 48 ore per lavoro, fa di tutto per riuscire a incontrare la sua adorata nonna. L’attrice 41enne, cresciuta a Prato ma originaria di Catania, arriva in treno dalla donna e l’abbraccia con calore. Sul social pubblica le toccanti immagini mentre passeggia in strada insieme a lei e scrive un lungo post in cui spiega come si senta. “Difficile accettare che un giorno non ci sarà più”, sottolinea.

“48 ore andata e ritorno Firenze-Catania per lavoro, e il mio chiodo fisso era come riuscire a ritagliarmi del tempo per raggiungere mia nonna”, racconta la Torrisi. “Sul regionale che mi portava da lei...pensavo che senza rendercene conto passiamo dall'essere bambini che mangiano insieme ai nonni granite e brioche, o spicchi di sale e limone per rinfrescarsi nei caldi mesi estivi, all'essere adulti seduti allo stesso tavolo a parlare di persone care che ormai non ci sono più”, continua Laura.

La mora poi ricorda: “La casa dei nonni è sempre piena di sedie, non si sa mai qualche nipote porterà un amico a cui poi diranno siediti, qui sei di famiglia perché lì tutti sono i benvenuti. C’é sempre il caffè pronto o qualcuno disposto a farlo”.

Laura Torrisi svela: “Io abito a 1200 km dalla mia nonnina e non immaginate quante volte abbia rimpianto nella mia vita il non aver potuto vivere i miei nonni come e quanto avrei voluto”. Infine ai fan raccomanda: “Se avete ancora la fortuna di avere i nonni, se avete la fortuna di raggiungerli facilmente, andate da loro, abbracciateli e fate sentire loro tutto il vostro amore. Perché quando busserete a quella porta e non ci sarà più nessuno ad aprirvi, dire addio ai piatti cucinati con la nonna, ai consigli del nonno, ai soldi che ti davano segretamente dai tuoi genitori accussí t’accatti chiddu ca voi (così ti compri quello che vuoi)... sarà difficile da accettare”.

Infine l’ex gieffina conclude: “I nonni rappresentano le nostre radici. E un albero senza radici, è solo un pezzo di legno”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/11/2021.