Laura Torrisi ha trascorso il Capodanno in ospedale per un intervento chirurgico. L'attrice toscana, 41 anni, lo racconta solo adesso che è tornata a casa. ''Sono a casa finalmente e piano piano, sto recuperando''. La Torrisi si è dovuta operare perchè da anni sta combattendo contro l’endometriosi e il leiomioma dell’utero.

Laura ha pubblicato in lungo post su Facebook con alcune foto dall'Ospedale e uno scatto della sua convalescenza casalinga. La Torrisi ringrazia la sua famiglia per esserle stata accanto, soprattutto la figlia Martina, 10 anni, avuta da Leonardo Pieraccioni.

Poi racconta il motivo della sua degenza in ospedale: ''Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un capodanno alternativo. Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero. Vi auguro perciò adesso un buon anno, fatto di ripartenze, come lo è stato il mio, perché ne abbiamo tutti bisogno! Torno presto, Laura.''

Il post e gli scatti hanno fatto il pieno di like e commenti. Tantissimi i messaggi di incoraggiamento per la bellissima attrice.

Scritto da: La Redazione il 4/1/2021.