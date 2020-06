Laura Torrisi è felicemente single. Lo ha raccontato lei stessa. L’attrice è stata ospite di ‘Da noi… a ruota libera’ e ha spiegato a Francesca Fialdini di aver trovato un equilibrio senza un uomo accanto. La sua vita è riempita dalla figlia Martina, nata 10 anni fa dall’amore con Leonardo Pieraccioni, e tante altre passioni. “Sono felicemente single. Si può star bene anche da soli”, ha spiegato nella trasmissione di Raiuno dopo la fine della relazione con il pilota Luca Betti.

Poi quando la conduttrice le ha chiesto se in fatto di gelosia prevalga il suo lato siciliano o quello toscano (Laura è nata a Catania, ma cresciuta a Prato), ha risposto: “L'indole, se c'è motivo, è decisamente quella siciliana in cui ti parte la vena. Con gli anni, però, ho imparato a domarla. Magari divento tagliente e poi giro i tacchi, un po' alla toscana”.

“Vuoi aiutarmi a trovare il principe azzurro? Credo più nei cavalli che nei principi azzurri”, ha aggiunto scherzando la bella mora, che tra il 2007 e il 2014 ha vissuto una relazione con Pieraccioni e che lo scorso dicembre si è regalata un lungo viaggio da sola. Ha infatti compiuto 40 anni e dopo tanto tempo ha potuto finalmente realizzare il desiderio di visitare Bali.

“Sognavo questo viaggio da più di 7 anni, ma con la bambina ho dovuto aspettare un po' per poterlo fare. Volevo farlo da sola perché trovo che viaggiare da soli aiuti tantissimo a crescere, una consapevolezza verso se stessi e verso gli altri. Ti dona proprio occhi diversi. Un po' di paura mi accompagna sempre, ero lontana da casa. Però quella terra ha un'energia fantastica e le persone sono stupende, ti aiutano a non sentirti sola. Non mi sono mai sentita sola a Bali”, ha raccontato.

Scritto da: la Redazione il 15/6/2020.