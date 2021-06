Le chiedono se è vero che guadagni come un calciatore di serie A: la risposta di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è entusiasta per aver superato la sua prova da conduttrice di Love Island Italia, in onda su Discovery+. Nella lunga intervista a Fanpage le chiedono se è vero, forte dei suoi oltre 5 milioni di follower e delle tante collaborazioni con brand famosi, degli exploit da scrittrice, attrice e ora presentatrice, che guadagni come un calciatore di serie A, la sua risposta è sincera, anche se non svela le cifre che arrivano sul suo conto in banca.

“Non amo parlare di numeri però questo lo devo dire: mi piacerebbe guadagnare quanto un calciatore di serie A. Non è così, sfatiamo questo mito”, replica ridendo. Giulia non vuole si favoleggi troppo sui soldi che incassa. Sul suo essere vincente però dice: “Non penso di avere qualcosa in più. Semplicemente, il mio modo di comunicare e la mia empatia mi rendono diversa, così come il fatto di essere sempre rimasta me stessa. Ma non credo di avere una caratteristica in più rispetto alle altre. Sembrerebbe che io funzioni in particolar modo. Credo sia solo l’empatia che riesco a comunicare”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è mai fermata sul perché del suo successo: “Non ho mai avuto il controllo dei numeri, mi crea ansia e nervosismo inutili. Penso che il segreto sia proprio questo. Non ho mai forzato nulla. Quello che mi capita accade perché cerco di ottenerlo con studio, impegno e determinazione. Non volevo diventare una influencer a tutti i costi. Mi è capitato e ne ho fatto buon uso. La mia fortuna consiste nel fatto di non avere mai usato alcun tipo di maschera, chi mi segue lo ha riconosciuto”.

“Sono una ragazza che ha avuto la grandissima fortuna di farsi conoscere da persone che l’hanno apprezzata a tal punto da renderla una importante influencer, una scrittrice con l’aiuto di grandi professionisti, poi un’attrice e adesso una conduttrice”, ammette.

Giulia De Lellis non vuole avere un solo ruolo definito, desidera continuare a spaziare tra cinema, tv e web, senza porsi dei limiti: “Il mio lavoro è straordinario perché mi dà la possibilità di sperimentare qualsiasi cosa desideri o sia in grado di fare. Volevo fortemente fare un film e l’ho fatto, avevo il desiderio di scrivere un libro e l’ho realizzato. Il mio sogno da quando ho memoria era quello di presentare un programma e oggi mi racconto in veste di conduttrice. Ho il lusso di non dover scegliere”.

Non pensa che il gossip l’abbia aiutata nella sua salita verso la vetta: “E’ una fetta di questa immensa torta. Non mi disturba, non mi peggiora, non mi aiuta. L’ho sempre tenuto in considerazione ma mi ci faccio toccare nel giusto modo. Non credo di essere qui grazie al gossip. Credo subentri quando il personaggio in questione ha qualcosa da raccontare. Poi c’è chi ha solo quello e chi ha anche altro”.

La mora 25enne dice grazie ad Andrea Damante, l’ex che l’ha tradita, con cui poi e tornata insieme e con il quale alla fine si è detta addio definitivamente: “Sarò per sempre grata ad Andrea. Siamo cresciuti insieme, abbiamo intrapreso un percorso fondamentale delle nostre viste. Gli sarò sempre legata. Con lui sono cresciuta tanto dal punto di vista umano”.

