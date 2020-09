Le dicono che è molto più brutta di sua madre, Aurora Ramazzotti risponde così

Il confronto con la bellissima madre Michelle Hunziker è ormai una costante nella sua vita. Aurora Ramazzotti ha però imparato a convivere con i commenti cattivi che le vengono spesso rivolti per il suo aspetto fisico, che secondo molti non è “all’altezza” di quello dei genitori, ma neanche dei fratelli più piccoli… Sul social nelle ultime ore la 23enne si è trovata ad affrontare nuovamente l’odio di un follower. E’ stata lei stessa a condividere lo screenshot di un messaggio che le è arrivato in direct su Instagram. “Tua mamma così bella tuo padre bello i tuoi fratelli bellissimi tu così brutta”, le ha scritto qualcuno dalla sensibilità decisamente poco spiccata.

Poi la sua risposta, secca e diretta: “Meglio brutti fuori o brutti dentro?”. Insomma, alla fine, anche se fosse vero che sua madre, suo padre e i suoi fratelli hanno avuto più fortuna alla lotteria del DNA, è poi così importante? Nella vita contano ben altre cose… Aurora l’ha imparato e ne ha fatto tesoro. Con la sua simpatia si è creata un notevole seguito sui social ed è una delle giovani promesse del mondo dello spettacolo italiano.

Recentemente commentando il caso del ‘lato B’ della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi finita sulla copertina di un magazine, la Ramazzotti, che è da anni felicemente fidanzata con Goffredo Cerza, ha rivelato che quando da adolescente fu paparazzata in bikini accanto a sua madre e quelle immagini finirono sui settimanali di cronaca rosa, soffrì molto. “Questa cosa (come tante altre analoghe) ha inciso indelebilmente sulla mia crescita e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso”, ha fatto sapere.

