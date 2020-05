Emma Marrone è sicuramente uno di quei personaggi noti che non deve per forza mostrarsi sempre al meglio. Ama condividere con i suoi follower anche momento di vita quotidiana dove appare senza trucco e alle prese con attività di ogni tipo. Stavolta la cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram un’immagine in cui appare mentre ascolta musica seduta su un muretto del Gianicolo, la terrazza panoramica più bella della Capitale. Accanto allo scatto, in cui sembra essere senza make up e dove in effetti si possono notare le imperfezioni della pelle, come piccole macchie solari, che hanno quasi tutti, soprattutto superati i vent’anni (lei ne ha 35), ha scritto: “Io e Roma”. Tra i commenti al post è apparso però anche quello di un follower piuttosto impertinente, che le ha fatto notare come il selfie lasci intravedere qualche brufoletto.

“Amore ai i brufoli in faccia (sì, proprio senza h, ndr)”, ha scritto il seguace. Molte influencer avrebbero semplicemente cancellato il commento (premesso che quasi nessuna avrebbe pubblicato uno scatto del genere). Oppure lo avrebbe quantomeno ignorato. Emma invece ha deciso di puntare le dita sulla tastiera dello smartphone e replicare, ma lo ha fatto in modo molto signorile. “Hai… non ‘ai’… dai su…”, ha scritto l’artista salentina. Come dire, è sicuramente ben più grave un errore grammaticale di questo genere che la presenza di qualche macchia o brufoletto sul proprio viso. Come darle torto?

Il prossimo 25 maggio Emma compirà 36 anni. Per festeggiare, l’ex vincitrice di ‘Amici’ aveva organizzato un super evento all’Arena di Verona. Un concerto che era andato quasi subito sold out. Eppure a causa delle norme sul distanziamento sociale per combattere la diffusione del Coronavirus i piani sono saltati. Lei però ha intenzione di non deludere i suoi fan e sta già lavorando ad una riprogrammazione delle celebrazioni.

