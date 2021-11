Le Iene sfidano Giulia Salemi, Taylor Mega e Francesco Chiofalo a fare selfie senza filtri. Nicolò De Devitiis invita i tre e altre star del web a pubblicare una foto con l’hashtag #nofiltersulserio. I tre alla fine cedono e si mostrano col volto al naturale, si fanno vedere dai follower ‘senza trucco e senza inganno’. Il risultato finale non è poi così diverso, almeno nel loro caso.

I filtri sono diventati una vera ossessione non solo per i personaggi dello showbiz, ma pure per le ragazze e i ragazzi che popolano i social. Le ultime ricerche hanno addirittura evidenziano come le foto modificate possano provocare ansia e depressione in chi le guarda, soprattutto adolescenti e bambini. L’ideale di perfezione propinato, però, è spessissimo frutto di applicazioni miracolose in grado di cambiare un volto, modellandolo in come si vorrebbe essere.

Giulia Salemi, 28 anni, ammette: “Apro Instagram e ho ansia da prestazione, vedi tutti bellissimi, bravissimi felicissimi”. “In realtà non sai se sono depressi, si drogano, stanno male, bevono. Vedi solo che sono felici”, sottolinea Taylor Mega, coetanea dell'italo-persiana.

“Ci sono un sacco di applicazioni per levigare la pelle, togliere le occhiaie, snellire il volto - rivela Francesco Chiofalo, 32 anni - Diventa quasi un circolo vizioso. Se ci fate caso, infatti, le influencer si assomigliano un po' tutte ultimamente. Anche gli uomini si ‘appiccicano’ gli addominali”.

Giulia, Taylor e Francesco, detto ‘Lenticchio’, si lasciano convincere dall’inviato dello show di Italia 1. Scoprono il loro viso. La Salemi confessa: “Adesso sto meglio con il mio fisico, è un processo lento, bisogna iniziare ad amarci e ad imporci agli altri per quello che siamo realmente, non permettere a nessuno di farci sentire inferiori o sbagliati e trovare il coraggio di mostrarci per quello che siamo realmente”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/11/2021.