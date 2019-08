Solo due giorni fa è morta la piccola Carolina, amatissima chihuahua di Karina Cascella. L’opinionista lo ha annunciato sul social, dove poco fa ha però pubblicato le prime immagini di un altro cucciolo della stessa razza, suscitando qualche polemica. Qualcuno nei commenti ha infatti scritto che si sarebbe potuta dare un po’ di tempo per elaborare il lutto prima di andare ad acquistare un altro amico a quattro zampe.

Ma Karina prima di presentare Polpetta, questo il nome della nuova chihuahua, aveva messo le mani avanti: “Riguardo il fatto che avremo un altro cucciolo, la decisione è stata presa seguendo il mio cuore e ciò che penso sia meglio per Ginevra. So bene cosa voglia dire elaborare un lutto, ma so anche che, se si può alleggerire il peso del dolore, si metabolizza comunque una perdita e allo stesso tempo si dà amore”.

Così ha pubblicato il primo post con Polpetta: “Ciao Polpetta, benvenuta a casa, Ginni (sua figlia Ginevra, ndr) ti ha dato un nome adatto a te. Non so come andrà tra noi, ma so che ti ameremo moltissimo, portando nei nostri cuori il dolce ricordo degli anni vissuti con Carolina”.

Qualcuno ha poi avuto da ridere sul fatto che Karina invece di adottare un animale in canile, si sia rivolta ad un allevamento. Infine c’è un mistero, quello sulla causa delle morte di Carolina. In molti infatti hanno chiesto alla 39enne cosa sia successo alla piccola, ma lei ha scelto di non renderlo pubblico. “Alle persone che mi chiedono della causa della morte di Carolina dico che non è necessario dire proprio tutto sui social”, ha spiegato.

