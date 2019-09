Lele Mora ha il cancro. L’ex agente dei vip lo rivela inaspettatamente mentre sta rilasciando un’intervista a Libero Quotidiano. Riceve la chiamata del suo medico che gli dà l’amaro verdetto.

“Sto aspettando una telefonata importante, quella del medico, a breve saprò se sono affetto da un tumore maligno o meno“, dice Lele Mora alla giornalista. Ha gli occhi lucidi, con lui c’è il cantante Marco Carta, uno dei pochi artisti che rappresenta ancora in Italia. Il telefono squilla ma lui non risponde, non è ancora il dottore, che però alla fine chiama e gli comunica l’esito degli esami.

“Sì, il cancro è maligno ed è situato tra i polmoni ed i reni“, rivela all’intervistatrice Lele Mora. “Adesso farò quel che c’è da fare. Ma non avrei voluto dare questo nuovo dispiacere ai miei figli, non se lo meritano”, aggiunge.

Non perde la calma Lele Mora, ma confessa di avere il cancro. Prima, nel corso dell’intervista, aveva ripercorso i 407 giorni trascorsi in carcere in isolamento. “Ho fatto tanti errori, come tutti. Eppure non ho rimpianti. Il peccato più grande è l’ arroganza. Ne ho avuta, mi sono sentito invincibile”, ha spiegato. Anche a Fabrizio Corona ha fatto il suo stesso errore: “La detenzione lo ha peggiorato, ha sviluppato una rabbia che lo sta consumando“. Sul suo lavoro aveva fatto sapere: “Sto lavorando in Albania, dove ricopro il ruolo di direttore generale di Top Channel, in Bulgaria e in Georgia, dove curo le tv di Stato sia come autore che come agente. Mi sono arrivate queste proposte e le ho accettate”. Ora, forse, per curarsi dal tumore dovrà prendersi uno stop e cercare di combattere ‘l’intruso’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/9/2019.