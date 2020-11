Lele Mora firma un contratto con Angela da Mondello: 'Non sono il suo agente, ma...'

Lele Mora firma un contratto di rappresentanza con Angela da Mondello, all’anagrafe Angela Chianiello, la siciliana divenuta famosa grazie a Barbara D’Urso e alla frase detta durante un’intervista a Pomeriggio 5, “Non ce n’è Coviddi”, diventata poi un vero tormentone estivo. “Non sono il suo agente, ma…”, sottolinea subito Mora, travolto dalle polemiche.

La donna negli ultimi giorni per il video della canzone “Non ce n’è”, ispirata alla sua ormai celebre frase, è finita al centro della bufera. La clip è stata girata senza alcuna protezione e senza permessi lo scorso 8 novembre a Palermo, al punto che la produzione è stata anche multata per aver violato le disposizioni anti Covid. A creare scalpore è stata però la voglia di Angela di apparire con un brano ritenuto fuori luogo in un momento così tragico, in cui la seconda ondata della pandemia fa paura, e approfittare così di una popolarità, per la maggior parte del popolo del web, assolutamente immeritata.

Angela da Mondello, incurante delle critiche feroci, sul suo profilo social pubblica il video in cui appone la firma sul contratto di rappresentanza. Accanto a lei c’è Lele Mora. L’agente, però, proprio perché additato da molti per questo, fa sapere. "Nella vita tutti hanno bisogno di un po' visibilità, tutti. Credo che lei abbia sofferto tanto, un minuto di visibilità va dato a tutti, anche a Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po' di pubblicità se lo merita e basta”.

E chiarisce: “Se è vero che sono il suo agente? No, io non sono l'agente di Angela da Mondello, sono altre persone, io sono solo quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista a fare quel pezzo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/11/2020.