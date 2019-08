Leonardo DiCaprio con la sua organizzazione ambientalista Earth Alliance ha donato 5 milioni di dollari per combattere gli incendi che nelle ultime settimane stanno distruggendo l'Amazzonia.

I fondi verrano dati a cinque associazioni ambientaliste brasiliane che si occupano di preservare il "polmone del pianeta" e le comunità indigene che ci vivono. "La distruzione della foresta amazzonica sta rilasciando rapidamente anidride carbonica nell’atmosfera, distruggendo un ecosistema che assorbe milioni di tonnellate di emissioni ogni anno", si legge in un comunicato stampa rilasciato dall'associazione fondata dalla star di Hollywood insieme a Laurene Powell Jobs e Brian Sheth.

L'attore 44enne, come riporta la BBC, ha deciso di offrire un aiuto concreto per cercare di arginare il disastro ambientale che sta colpendo le popolazioni indigene del Brasile e sul social, oltre a condividere le foto degli incendi, scrive: "Ieri abbiamo lanciato l’Amazon Forest Fund, la prima iniziativa dell’associazione Earth Alliance. I finanziamenti sono stati stanziati per aiutare i partner locali e le comunità indigene a proteggere l’Amazzonia".

Leonardo DiCaprio, sempre in prima fila quando si tratta di salvaguardare l'ambiente, nei giorni scorsi ha anche lanciato un appello ai follower: "I polmoni della Terra sono in fiamme. Senza l’Amazzonia non possiamo controllare la temperatura terrestre: l’Amazzonia ha bisogno di qualcosa di più delle nostre preghiere. Cosa possiamo fare?". L'attore tra le altre cose ha invitato i fan a fare donazioni alle associazioni che salvaguardano la Foresta Amazzonica, a diventare consumatori consapevoli, attenti a sostenere le aziende che producono in modo responsabile, a ridurre o eliminare del tutto il consumo di carne (l'allevamento del bestiame è una delle maggiori cause della deforestazione) e a votare in modo consapevole, scegliendo leader che hanno a cuore l'urgenza climatica.





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 27/8/2019.