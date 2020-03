Leonardo Greco, drammatico appello dopo essere stato dimesso dall'ospedale: 'Restate a casa!'

Leonardo Greco lancia un drammatico appello sul social dopo essere stato dimesso dall’ospedale Sacco di Milano ed essere tornato nella sua abitazione. Positivo al Coronavirus, l’ex tronista di Uomini e Donne 37enne ha superato la fase delicata della malattia e gli è stato consentito di continuare a curarsi, fino a quando non sarà nuovamente negativo al tampone, tra le quattro mura. Dice a tuti: "Restate a casa!".

Con la mascherina, debilitato, Leonardo Greco parla ai follower sul social e dice: “Restate a casa! Questo virus ti spacca dentro!”. Ha avuto la febbre alta per 13 giorni e ha vissuto istanti tremendi, in cui ha temuto di non farcela.

“Faccio questo video perché non ce la faccio più a vedere tutta quella gente che si ammala, tutta quella gente sdraiata – spiega Greco - Perché ero sdraiato anche io. Voglio cercare di farvi capire che non c’è cura, non c’è vaccino, c’è solo la prevenzione. Questo virus non ti guarda in faccia, ti prende e se ti prende bene, ti spacca dentro”.

“Non è solo febbre e tosse. Io ho avuto febbre a 39 per 13 giorni, la notte prima che venissi ricoverato ho avuto una crisi respiratoria – continua - Dovete mettervi in testa che dovete stare a casa, perché se pensate all’aperitivo, alla passeggiata, alla voglia di uscire, sappiate che non ci sarà un futuro per queste cose”.

Racconta dei tanti che sono ricoverati con il casco respiratorio in testa, c’è però anche gente che ha avuto bisogno del coma farmacologico. “L’unica cosa che ti danno sono sei pastiglie al giorno che sono veleno puro, che ti distruggono e causano nausea, dissenteria, spossatezza – aggiunge - Per prenderti l’ossigeno nel sangue, ti fanno punture arteriose ai polsi che fanno malissimo”.

Leonardo Greco poi conclude rinnovando il suo appello: “Non lo dico per spaventarvi, io vi sto raccontando la realtà. Riflettete, per favore. Riflettete! Io sono tutt’ora chiuso a casa, tutt’ora ho una polmonite. Rimanete a casa per poter uscire un domani!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2020.