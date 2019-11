Momenti di grande paura ieri per i Ferragnez. Leone, il figlioletto di un anno e otto mesi, è stato vittima di un incidente domestico. Chiara Ferragni e Fedez sono subito corsi al pronto soccorso. Taglio sulla fronte per il bimbo, che ha sbattuto la testa, e 6 punti di sutura. La coppia, come rivelato nelle IG Stories con le lacrime agli occhi, è stata costretta a rimandare il viaggio in Lapponia insieme a lui.

Stava giocando in casa, è caduto e ha battuto la fronte sul battiscopa. Ora ha la testa fasciata, come mostra lo scatto condiviso sul social. Attimi angoscianti per Chiara Ferragni e Fedez. L’incidente li ha spaventati moltissimo, vedere il figlio sanguinante ha fatto vivere loro momenti di puro terrore.

E’ stata la bionda 32enne, dopo un pomeriggio di assenza sui social, a spiegare quanto accaduto, scusandosi con i fan perché aveva promesso una cosa relativa al suo docufilm: “Non riusciamo neppure a partire per la Lapponia. Ho perso 20 anni di vita, però Leo sta bene".

"E’ finito con la fronte su un battiscopa mentre correva in casa e quindi aveva un taglio sulla fronte. Abbiamo dovuto portarlo al pronto soccorso. Gli hanno dato sei punti. E’ stato un pomeriggio/sera intenso. Però sta bene”, ha aggiunto ancora.

“Detta così sembra tragica! Sta bene, sembra un pallone da basket adesso, però sta bene”, le ha fatto eco Fedez, sempre al suo fianco. I volti della fashion blogger e del rapper sono stanchi e provati. Non è stato facile per loro, ma per fortuna il peggio sembra passato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/11/2019.