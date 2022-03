Il corpo di Levante cambiato con la gravidanza: 'Anche con 10 chili in più, occhiaie e rughe, sono felice’

Levante ha tanta gioia nel cuore. Inizialmente non voleva essere madre, ora è innamorata di Alma Futura, la bambina avuta dal compagno Pietro Palumbo lo scorso 13 febbraio. Sul social si fa vedere dai fan a figura intera dopo il parto, il suo corpo è cambiato con la gravidanza, e scrive: “Anche con 10 chili in più, pancia, occhiaie e rughe, sono felice”.

A Sette la siciliana 34enne, prima di dare alla luce la figlia, aveva confessato: “Non ho cercato di diventare madre e ho scoperto tardi di essere incinta, al terzo mese. Avevo paura fosse invalidante”. E ancora: “Non avevo necessità di essere madre, anzi mi sono sempre vista nel mio futuro come una donna anziana, sola e felice con i miei anelli, i libri, la musica. Poi il 15 luglio arriva la notizia, faccio il test ed è positivo e io sorrido, inizio questo viaggio. Mi chiedevo da tempo, inconsciamente, che donna sarò? Mi sembra infatti che le donne a un certo punto della loro vita se lo chiedano. Il destino ha risposto per me, era troppo tardi per prendere una scelta diversa e io l’ho accettato”.

Poi Levante, Claudia Lagona all’anagrafe, ex giudice di X Factor, ha scoperto quanto fosse bello questo suo nuovo mondo, ripagata, seppur con una forma fisica ancora da recuperare completamente a 41 giorni dall’arrivo della cicogna, come sottolinea lei stessa nel suo post, dal rapporto con la piccola.

Lei e Pietro sono contenti. "Giorno 41. Pancia, dieci chili in più, acciacchi vari, sonno a fasi alterne, occhiaie, rughe certamente, nervi deboli se il pianto persiste… Ma come cavolo è possibile che siamo felici? Siamo felici. E va bene sì, quella cosa del farci caso blah blah blah”, scrive nel su Instagram. Molti fan le sottolineano: “Comunque i 10 kg in più ti stanno benissimo!!! Prima eri troppo magra”.

Scritto da: la Redazione il 25/3/2022.