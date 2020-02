Levante, nessun ritorno con Diodato: 'Sono felicemente fidanzata'

Levante è felicemente fidanzata. Nessun ritorno possibile con Diodato, vincitore di Sanremo 2020 con il brano “Fai rumore”, in parte dedicato dall’ex proprio all’affascinante mora, ex giudice di X Factor. La cantante ufficializza la nuova relazione sentimentale nella trasmissione radiofonica “Deejay Chiama Italia” condotta da Nicola Savino e Linus.

Stuzzicata in diretta sulla storia d’amore passata con Diodato e un possibile ritorno di fiamma, la 32enne siciliana rivela: “Sono felicemente fidanzata con un uomo che suonava la batteria da ragazzo, ma non sa niente di questo mondo. E’ della mia isola, un siculo con gli occhi azzurri”.

Non svela il nome del nuovo compagno. Levante spiega che non è facile stare con lei: “Mi rendo conto che è difficile starmi accanto, perché sono sempre via, sono molto concentrata sul lavoro, sono una stacanovista, quando smetto di registrare un disco ne registro un altro e così via. Ci vuole tanta pazienza ma quando c’è l’amore si fa tutto".

Nessun ritorno con Diodato con cui è stata insieme due anni: dal 2015, subito dopo la fine del matrimonio lampo dell’artista con il musicista Simone Cogo, dj e produttore di The Bloody Beetroots, fino al 2019. Levante non parla dell’ex, ma rivela piuttosto un forte desiderio di maternità: "Sono molto materna come persona, i bambini degli altri mi entusiasmano, anche con i fidanzati sono materna”. E chissà che non arrivi presto un bebè.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/2/2020.