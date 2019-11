Giulia De Lellis non sta nella pelle: il suo libro, “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, ha venduto oltre centomila copie. “Sono scioccata”, sottolinea nelle sue IG Stories sul social, dove regala l’annuncio ai fan.

L’influencer crea pathos tra gli ammiratori: sibillina dice che deve far sapere loro una cosa di estrema importanza, ma non sa ancora come comunicarla. “Ragazzi, io dovrei darvi una notizia, ma sinceramente non so come dirvelo…”, sottolinea.

“So che purtroppo farò del male a qualcuno, involontariamente e come sempre, so che tanti avranno da ridire su questa cosa, so che qualcuno ne soffrirà parecchio, molti altri saranno molto felici e orgogliosi di me, ad altri ancora non fregherà un emerito caz*o, passatemi il termine, però devo dirvela questa cosa qua, non posso non dirvela…”, aggiunge ancora Giulia De Lellis.

Non lo rivela ancora. “E’ che sono talmente sconvolta, che non so da dove partire, non è cattiveria”, fa sapere la moretta.

Poi arriva l’annuncio: “E’ ufficiale. Non so come dirvelo, perché sono allibita, scioccata. Ragazzi abbiamo venduto più di centomila copie. Non so se lo sapete ma questo libro lo ha scritto una ragazzina di 23 anni con l’aiuto di una professionista che ringrazierò per sempre. Queste due hanno venduto più di centomila copie: sono sconvolta”.

Giulia De Lellis è raggiante. Sul social continua a raccontare la sua gioia: “Se mi avessero detto che un giorno avrei scritto un libro non ci avrei creduto e se per di più mi avessero detto: ‘Venderai più di centomila copie’, avrei risposto: ‘Sei ufficialmente confuso’. Invece è successo. Non sapevo come dirvelo perché devo ancora metabolizzare io, ma sono felicissima”.

E’ soddisfatta, ringrazia di cuore tutti quelli che la seguono e credono in lei. I lettori del libro hanno dimostrato grande curiosità, così dice Giulia. Ha sofferto per i tradimenti di Andrea Damante, suo ex fidanzato, ha voluto mettere tutto il suo dolore nero su bianco, ma alla fine le ‘corna’ le hanno portato bene.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/11/2019.