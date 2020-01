Licia Nunez, il confronto con la fidanzata Barbara Eboli al GF Vip: le due fanno pace

Licia Nunez e la fidanzata Barbara Eboli fanno pace al GF Vip. La compagna dell’attrice entra nella Casa per un duro confronto con la donna a cui è legata da circa due anni: le spiega il suo post sul social, quello che pareva mettere definitivamente fine alla loro relazione, e a quanto abbia sofferto a causa delle sue parole al reality, sempre rivolte all’ex Imma Battaglia. Ha vissuto un incubo. “Mi hanno tritato, la gente è cattiva”, le sottolinea. Poi, però la perdona, a una condizione: "Non parlare più di Imma".

La settima puntata del reality show scatena emozioni forti. Il faccia a faccia tra Licia Nunez e la fidanzata promette scintille, Licia, però, è dispiaciuta. La rottura con Barbara, appresa venerdì scorso in diretta tv, l’ha fatta stare malissimo. La Eboli non la fa neppure parlare e dice subito la sua.

Prima del confronto, Alfonso Signorini chiede a Licia se abbia capito quale fosse il gesto intimo a cui faceva riferimento la fidanzata nel suo post condiviso su Instagram e che avrebbe scatenato l’addio.

"Sono giorni molto difficili per me. L'unica cosa alla quale ho pensato in maniera ossessiva e che ho raccontato a alcune amiche qua è che quando Barbara mi dice ‘Ti amo', io rispondo ‘Idem’ - replica la 39enne - Ho sofferto tanto nella mia vita, l'amore è sempre stato l'elemento centrale. Ho amato più gli altri e meno me stessa. Poi ho incontrato Barbara e lei mi ha insegnato che prima di tutto si deve amare se stessi e poi puoi amare l'altro in maniera sana. Lei è l'altra metà dell'amore per me”.

Poco dopo entra in scena la Eboli che, rivolgendosi alla Nunez, immediatamente precisa: “Tu non hai proprio idea di come sto io, vero? Per me non è stato facile, dal primo giorno. Sapevamo che poteva uscire il passato, ne abbiamo parlato, eravamo forti. Parlarne per qualche giorno era un conto. Ma tu ne hai parlato per tre settimane, 24 ore al giorno. Hai parlato del tuo passato eclissando il tuo presente. Sai cosa ho dovuto subire? Fuori mi hanno tritato. Mi scrivevano: ‘Ma tu esisti?’”.

“Uno mi ha mandato le volte in cui ha parlato del tuo passato e quelle in cui hai parlato di me. Mi ha fatto male, Licia. Non ho mollato, ho difeso la nostra storia. Ti ho mandato una lettera ma non hai colto. Il giorno dopo stavi ancora parlando di quella persona. Ancora e ancora”, aggiunge Barbara visibilmente scossa.

Poi continua: “Quel tweet l'ho scritto di notte in lacrime. Doveva essere il GF della rinascita e hai concesso spazio a delle persone assurde. Per tre settimane io non sono esistita. Hai una responsabilità, le tue parole fuori hanno una risonanza per chi ti ama. Fuori ho tenuto botta ma dopo la lettera non ce l'ho fatta. Dopo quel tweet, sono stata al telefono tutta la notte con mia sorella. Se sono qui è perché non ti ho lasciato. Io non ti ho lasciato con un tweet ma dovevo farti tornare alla realtà. Fuori la gente è cattiva".

Licia Nunez ascolta con il capo chino: è sinceramente addolorata. “Non è semplice stare qui. C'è il vuoto quando vado a dormire la sera e quando mi sveglio la mattina. Tu sei l'altra metà dell'amore. Lo sai come sono fatta”, replica.

Le due si avvicinano, si abbracciano, si baciano. Licia piange, Signorini chiede a Barbara se l’abbia perdonata. “Io la amo”, risponde la Eboli. La perdona, ma a una condizione: “Non devi più parlare di Imma, mi raccomando!”, le dice. E ancora: “Licia, ti guardo sempre: non fare caz*ate perché fuori non mi ritrovi”. La Nunez le ribadisce: “Tu sei l’altra metà dell’amore”. Tutto, almeno per ora sembra rientrato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/1/2020.