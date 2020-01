Licia Nunez nella Casa, con Barbara Alberti e poi in Confessionale, continua a parlare di Imma Battaglia e dell’amore provato per lei. La fidanzata Barbara Eboli guarda in tv il Daily del GF Vip, poi la lascia sul social: pubblica un post su Instagram in cui le chiude, sembrerebbe definitivamente, la porta.

Licia Nunez è un fiume in piena. Ricorda ogni istante la storia d’amore durata sette anni con l’attivista e politica, ora sposata con Eva Grimaldi. “Credo che quando ho incontrato Imma io abbia visto anche la figura della persona che ti protegge”, svela agli altri coinquilini. I momenti in cui ripercorre la relazione sono molteplici.

“Io ho la coscienza a posto. La vita toglie, la vita ti dona, quindi indubbiamente lei è il passato ma resterà sempre perché io non dimentico nel bene e nel male. Il presente è Barbara”, fa sapere la 39enne. Alterna momenti in cui accusa l’ex ad altri in cui sembra non averla mai dimenticata totalmente.

“Quello che mi ha colpito è che va in televisione a dire: ‘Licia Nunez non la conosceva nessuno’ e si sta facendo pubblicità grazie a me e a Eva Grimaldi. Cara mia io sto chiusa qui, sto facendo il mio percorso. Tu stai vivendo di luce riflessa perché stati andando in tutte le trasmissioni a parlare di me. Forse c’è qualcosa che non va, per questo io ho detto: ‘Bella mia, connetti il cervello con la bocca’. Questa è pochezza Barbara”, precisa Licia alla Alberti.

“L’amore è qualcosa di diverso. Io devo pensare a questo punto che il suo amore fosse in qualche modo legato più al discorso televisivo. Credo che lei volesse vivere la nostra storia sotto le luci dei riflettori”, dice in Confessionale.

La Nunez rivela pure: “Io ho anche aiutato Eva. A distanza di un anno dalla relazione lei si è presentata a casa mia chiedendomi dei consigli per ‘catturare’ l’attenzione di Imma. Poi quello che concerne il rapporto di Imma con Eva, sono cose loro. Se la mia presenza, il ricordo di Lica possa in qualche modo influenzare negativamente le giornate di Eva non è un mio problema”.

Arriva anche una confessione inaspettata, forse quella che poco dopo scatena la reazione della fidanzata Barbara Eboli. “Io e Imma ci sentiamo, probabilmente Eva non è al corrente della nostra messaggistica o delle nostre telefonate. La mia persona crea ancora dei dissapori tra di loro. Cara Eva tu non puoi avere l’esclusiva nella vita di Imma che mi ha amata più di se stessa”, svela Licia Nunez.

Alcune ore dopo sul social la compagna la lascia con un post: “Da quando sei entrata nella casa del Grande Fratello non è mai stato facile capire i tuoi racconti…ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre…ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/1/2020.