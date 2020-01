Licia Nunez: 'Mi sento pronta ad avere un figlio'

Licia Nunez vuole un figlio. Al GF Vip confida il suo desiderio di diventare mamma a Barbara Alberti. Si sente pronta: lo avrebbe già detto alla fidanzata Barbara poco prima di entrare nella Casa.

In passato ha sofferto: a 24 anni ha avuto un aborto. Lo ha raccontato nei giorni scorsi al GF Vip. Era rimasta incinta durante una breve frequentazione di tre mesi avuta con un imprenditore di dieci anni più grande di lei, prima della lunga relazione avuta con Imma Battaglia. Aveva deciso di tenerlo, ma non è andata come avrebbe voluto. Il trauma l’ha segnata a lungo, è stata anche una delle cause della sua dipendenza dall’alcol.

“Non c’è stato un attimo della mia vita in cui io non abbia pensato a quella creatura e non mi sia sentita in colpa”, ha detto. E ha aggiunto: “Mi sono lasciata andare. Ho bevuto tanto per un anno intero, alcool e superalcolici. Più bevevo, più mi sembrava di sentire quella creatura. Era una sensazione in quel momento sbagliata, ma appagante”.

A distanza di anni ora è ‘guarita’. L’attrice 39enne sogna di essere madre. “Una cosa che lei probabilmente non si aspettava, ma che io già da tempo medito dentro di me”, spiega alla scrittrice.

“Mi sento pronta per questo passo, gliel’ho detto in un momento non proprio di serenità. Eravamo in una situazione dove ero particolarmente stressata, io le ho detto ‘Guardami, ascoltami, devi capire anche quali sono le mie esigenze, forse non te ne sei accorta che per me è arrivato il momento di avere un figlio‘. Non ne avevamo mai parlato in precedenza; tutto questo avveniva poco prima di entrare nella Casa”, confessa ancora la stella di “Le tre rose di Eva”. Non chiarisce, però, cosa pensi la Eboli a riguardo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/1/2020.