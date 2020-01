Licia Nunez, a poche ore dall’ingresso al GF Vip, nella Casa, con gli altri compagni d’avventura si lascia andare e racconta il suo passato doloroso in cui c’è un aborto e l’abuso di alcolici. Parla anche di Imma Battaglia. Dopo aver svelato durante la prima puntata del reality che sarebbe stata tradita dall’ex con cui è stata insieme dal 2004 al 2010 con Eva Grimaldi, torna sulle ‘presunte’ corna e spiega.

Licia Nunez scoppia in lacrime ripercorrendo il passato doloroso. Ha perso un figlio dall’ex a soli 24 anni. L’aborto ha segnato pesantemente l’attrice 39enne: “Mi sono data agli alcolici e superalcolici per un anno. Più bevevo e più mi sembrava di sentire quella creatura. Iniziavo la mattina e finivo la sera”. Per fortuna è riuscita a uscire dal tunnel: “Mi sono ripresa andando in analisi”.

Le confessioni non sono finite. Ieri sera l’artista parlando della lunga relazione con l’attivista aveva detto: “La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, che è la sua attuale compagna. Non è facile dopo sette anni di storia vedere una persona che hai amato così tanto con un’altra persona. L’amore resta. Si trasforma. Ma l’amore resta”. Ora ha un nuovo amore, Barbara.

Subito l’ex, ora sposata con la Grimaldi, ha replicato sul social per fare chiarezza sulla questione. “La verità ha mille volti, Licia Nunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta”, ha scritto. Le sue parole sono state condivise anche dalla moglie Eva.

Licia Nunez non sa quel che accade fuori, così ritorna a parlare della 59enne. “La relazione con Imma è stata vissuta nelle 4 mura di casa per mia scelta, una decisione che a lei è pesata, ma mi ha sempre trattata da principessa. Fino a quando ha conosciuto Eva Grimaldi”, spiega nella Casa del GF Vip.

“A un certo punto mi ha lasciata: ‘Per quanto io ti ami follemente questa relazione è finita, dobbiamo trovarti una casa’. Sono rimasta nel suo appartamento in attesa di trovare un posto, e lei non mi ha mai parlato di altre donne. Poi ho scoperto che a Natale, invece di andare dai suoi genitori a Portici era con Eva. Non ho detto nulla per tre mesi e nel giorno di compleanno di Imma sono andata alla sua festa. La dj ha messo la nostra canzone, Imma mi ha invitato a ballare e ho visto Eva che si è allontanata. In quel momento mi ha confermato che stavano insieme”, aggiunge.

“Quando c’è una relazione in crisi è colpevole anche la persona che entra in quel rapporto. Sono tornata a casa e dopo poco ho comprato un piccolo appartamento anche grazie al suoi aiuto. Sono sparita per un anno, poi mi ha invitata al matrimonio con Eva e ci sono andata con la mia nuova compagna”, rivela ancora Licia.

“La notte non sono riuscita a dormire e girando su internet ho scoperto un’intervista di Eva in cui confessava di aver conosciuto Imma quando ancora stavamo insieme e che quindi mi aveva tradita’’, continua. Infine amaramente chiosa: “Oggi resta quindi la delusione”. La faccenda sicuramente non si chiuderà qui…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/1/2020.