Lillibeth Diana compie un anno: la figlia di Harry e Meghan è uguale al papà

Eccola finalmente, in tutto il suo splendore: la piccola Lillibet Diana Mountbatten-Windsor, secondogenita del principe Harry e di Meghan Markle, che ha compiuto un anno.

I genitori hanno rivelato il viso della bimba nata il 4 giugno 2021. Lo scatto è stato pubblicato sull’ account Instagram di Misan Harriman, fotografo e amico della coppia, che l'ha scattata lo scorso 4 giugno a Frogmore Cottage, durante la prima festa di compleanno della piccola. Come il fratellino Archie, anche Lillibet ha i capelli rossi come papà Harry. Occhi chiari e sorriso dolcissimo per la piccola star del picnic intimo, con amici e familiari organizzato per il compleanno. Tra gli ospiti ovviamente il fotografo Harriman, che ha partecipato con la moglie e le due figlie. ''È stato un tale privilegio celebrare il primo compleanno di Lilibet con la mia famiglia e la sua! Gioia e truccabimbi tutt’intorno'' ha scritto sui social.

La foto di Lili è arrivata due giorni dopo il compleanno, dopo il lungo weekend di festeggiamenti per il Giubileo di Elisabetta II. Harry e Meghan durante il loro soggiorno nel Regno Unito hanno mantenuto un basso profilo, l’obiettivo non era quello di prendersi la scena, bensì far conoscere Lilibet alla Regina.

Scritto da: La Redazione il 7/6/2022.