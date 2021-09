Linda Evangelista shock: 'Sfigurata cinque anni fa, vivo reclusa’

E’ un racconto davvero scioccante quello di Linda Evangelista, la supermodel americana di origini italiane che negli anni ’90 ha conosciuto un successo planetario al pari di quello di Naomi Campbell e Claudia Schiffer. Via social, dopo una lunghissima assenza dalle scene, la 56enne ha fatto sapere di essersi ritirata a vita privata perché sfigurata cinque anni fa da una procedura estetica. Fa il nome del ‘CoolSculpting’. Si tratta di un intervento conosciuto in Italia come criolipolisi, considerata un’alternativa non chirurgica alla liposuzione.

Su Instagram facendo riferimento ad una causa legale appena intentata, Linda ha scritto: “Oggi ho fatto un grande passo avanti nel cercare di rimediare ad un danno subito cinque anni fa, che ho tenuto solo per me stessa”. “Ai miei follower che si sono chiesti come mai io abbia smesso di lavorare mentre le mie colleghe continuavano a mietere successi, la ragione è che sono stata brutalmente sfigurata da CoolSculpting di Zeltiq (azienda statunitense, ndr), che ha portato ad un risultato opposto a quello che prometteva. Ha aumentato e non diminuito le mie cellule di grasso, deformandomi in maniera definita nonostante due seguenti e dolorose operazioni per cercare di porre rimedio. Come hanno scritto i media, sono oggi irriconoscibile”, ha aggiunto.

Stando a quanto racconta la Evangelista, la procedura (nota anche come contouring) le avrebbe portato un serio effetto collaterale, anche se raro. Si tratta della Iperplasia Adiposa Paradossa. “Ho sviluppato l’Iperplasia Adiposa Paradossa, non ero stata informata di questo rischio prima delle procedure. Questo non ha solo distrutto la qualità della mia vita, mi ha portato ad una profonda depressione e tristezza. Sono diventata una reclusa. Con questa causa voglio fare un passo avanti verso il superamento del senso di colpa e dell’imbarazzo. Sono davvero stanca di vivere in questo modo. Vorrei poter uscire di casa a testa alta anche se non sembro più me stessa”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 23/9/2021.