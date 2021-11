Lindsay Lohan ha trovato l’uomo giusto e si sposa: ecco chi è lui

Lindsay Lohan è al settimo cielo: ha ricevuto, e accettato, la proposta di matrimonio del compagno Bader Shammas. L’attrice a 35 anni sta quindi per mettere la fede al dito. Lo ha annunciato lei stessa tramite un post pubblicato sul social. Condividendo su Instagram una serie di immagini in cui appare con il compagno e in cui si vede l’anello di fidanzamento, la star di ‘Mean Girls’ ha scritto su Instagram: “Il mio amore. La mia vita. La mia famiglia. Il mio futuro”.

Lindsay è nota per aver avuto un passato sentimentale, e non solo, piuttosto turbolento. La sua carriera ad Hollywood, iniziata da giovanissima, si è bruciata molto in fretta, come capita spesso a chi raggiunge la fama da piccolo nel mondo dello spettacolo. Con Bader però sembra aver ritrovato un certo equilibrio. Un beninformato ha raccontato qualche mese fa: “La relazione di Lindsay con Bader sta andando bene. E’ con lui da un paio di anni. Lui è un bravo ragazzo. Non è un attore, non lavora nel mondo dello spettacolo, gestisce il patrimonio di persone facoltose a Credit Suisse. Si sposeranno prima o poi. Lei ha 34 anni. E’ solo questione di tempo”.

Lindsay e Bader sono una coppia da un paio d’anni. Non è stata ancora fissata la data delle nozze. Lei aveva rivelato di volere un compagno lontano dal mondo dello spettacolo. Lui è infatti un consulente finanziario che lavora per Credit Suisse.

Scritto da: la Redazione il 29/11/2021.