Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, festa di nozze con tuffo in piscina: foto

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sabato 29 agosto si sono regalati una festa di nozze super conclusa con un bel tuffo in piscina. Tante le foto e i video condivisi dagli amici sul social: raccontano una serata unica e indimenticabile per i due.

L’attore 41enne, protagonista di molte fiction tv e famoso per il ruolo di Claudio Conforti nella fiction L’Allieva con Alessandra Mastronardi, e la compagna, insegnante dei master Bocconi, si erano sposati lo scorso 18 luglio nel Palazzo del Campidoglio a Roma, ma niente ricevimento per la coppia.

VIDEO

Il party per celebrare I fiori d’arancio è arrivato a più di un mese dal sì ed è stato organizzato in una masseria a Polignano a mare, in Puglia, regione in cui è nata la sposa. Lino Guanciale e la moglie hanno accolto parenti e amici. La coppia ha scelto di indossare gli stessi abiti della cerimonia in municipio del 18 luglio.

Tra i filmati sul social molto romantico quello condiviso da Antonella, ripresa mentre balla un romantico lento con Guanciale sulle note di “Moon River”.

Assolutamente esplosivo invece il filmato in cui l’artista e la sua bella, a fine party, si tuffano nella piscina della masseria, applauditi da tutti gli ospiti presenti, contagiati dalla loro grande felicità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/8/2020.