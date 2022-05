Livio Cori rompe il silenzio sull'addio ad Anna Tatangelo: 'Quello che leggete è falso perché...'

Anna Tatangelo non parla, sul social si fa vedere presa dai suoi impegni professionali, senza dire una parola sull’addio con Livio Cori. Ci pensa il rapper napoletano 32enne a fare un po’ di chiarezza, via IG Stories rompe il silenzio e smentisce quanto riportato dai media nei giorni scorsi. “Quello che leggete è falso”, sottolinea in un video.

Il settimanale Oggi aveva parlato di un comunicato diffuso dallo staff di Cori. Livio, stando al giornale, nella nota avrebbe dato la colpa della rottura alla cantante 35enne, parlando di “divergenze inconciliabili”. Avrebbe pure aggiunto: “Il nome della Tatangelo è pesante”. Il partenopeo però non ci sta e ci mette la faccia per etichettare tutto come una ‘fake news’.

“Devo dirvi una cosa al volo. Non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione, tutto quello che leggete in giro virgolettato come se l'avessi detto io su vari giornali blog e siti del caso non è vero. Non ci pensate proprio pensate ad altro, non vi applicate ad altro tutto le cose che voglio dire le dico qua su Instagram, è la fonte reale che avete”, sottolinea Livio Cori.

Non gli serve aggiungere altro. La storia d’amore con la mora nata a Sora, ex di Gigi D’Alessio, da cui ha avuto il figlio Andrea, 12 anni, dopo meno di un anno è arrivata al capolinea. I due sui rispettivi profili hanno fatto piazza pulita di tutti gli scatti in coppia. Anna torna single, su piazza. Eppure col rapper sembrava proprio una cosa seria…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2022.