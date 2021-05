Lodo Guenzi paparazzato con la fidanzata a Milano: guarda

Lodo Guenzi, di soliti riservatissimo e geloso della privacy, soprattutto per quel che riguarda gli affari di cuore, stavolta deve arrendersi: il cantante 34enne, frontman de Lo Stato Sociale, è stato paparazzato con la fidanzata a Milano. Il settimanale ‘Vero’, nel numero in edicola domani, 21 maggio, mostra in esclusiva per la prima volta il volto della donna che lo ha fatto innamorare.

Lodo è stato pizzicato insieme alla moretta mentre era seduto al tavolo di un bar. Baci, abbracci, carezze e tante smancerie tra i due, l’intimità lascia spazio a pochi dubbi: stanno insieme. Guenzi, nato a Bologna, a Milano va spesso per motivi di lavoro ed è proprio nel capoluogo lombardo che l’obiettivo dei fotografi l’ha immortalato appassionato, rivelando così per la prima volta il volto della sua bella.

Finora di chi avesse accanto Guenzi aveva detto pochissimo. Si era limitato a far sapere: “Sto molto bene con una persona”. Era il 2018, durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Se fosse sempre la stessa la fanciulla che lo ha fatto capitolare, il legame sarebbe davvero importante: i due sarebbero una coppia da quasi tre anni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/5/2021.