Loredana Bertè chiarisce il suo stato di salute: 'Sono in convalescenza, ma…’

Loredana Bertè ha voluto fare chiarezza sulle sue attuali condizioni di salute dopo che si è sottoposta ad un intervento chirurgico e ha dovuto annullare una data del suo tour estivo. La cantante, che ha compiuto 70 anni nel settembre dello scorso anno, è voluta intervenire dopo che alcuni siti avevano fatto titoli “sensazionalistici” sulla vicenda a seguito del comunicato ufficiale del suo staff riguardo lo spostamento di un concerto.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha fatto sapere: “Capita sempre più spesso che piccole testate e/o blog riportino titoli sensazionalistici, ingigantendo la realtà, solo per fare qualche views in più”. “Ne sono recentemente rimasta vittima anche io con titoli come: ‘ore di angoscia per Loredana Bertè’ e ‘i suoi fan distrutti’... quando sulle mie pagine ufficiali era stato spiegato chiaramente che NON era niente di grave e che sarei ‘tornata in pista’ prestissimo”, ha aggiunto.

Loredana ha quindi spiegato come sta: “Io ho dovuto fare un piccolo intervento, sono in convalescenza, ma piano piano mi sto riprendendo. Il tour non è stato interrotto ma è stata spostata una data. Non c’è nessuna emergenza né angoscia”. “Pensate quante notizie, molto più importanti, vengono raccontate in questo modo, screditando tutti quei giornalisti veri ed onesti che raccontano le vicende per come sono. La realtà viene manipolata molto spesso, quindi andiamo sempre a cercare le fonti ufficiali ed attendibili”, ha infine concluso.

Ovviamente il riferimento non è a Gossip.it, che è una delle poche testate giornalistiche online effettivamente tali, registrata in tribunale da oltre vent’anni, e non è solito fare titoli “sensazionalistici” (non avevamo neppure scritto del piccolo intervento a cui la Bertè si è sottoposta pochi giorni fa).

Scritto da: la Redazione il 26/7/2021.