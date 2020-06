Loredana Fiorentino, la madre di Favoloso, dalla D'Urso in abito da sposa: guarda

Loredana Fiorentino, la madre di Favoloso, da Barbara D’Urso, nel corso dell’ultima puntata di “Live - Non è la D’Urso”, sfila in abito da sposa. Luigi Mario non la invita al matrimonio con Elena Morali, in Africa, a Zanzibar, dove i due stanno trascorrendo una vacanza e hanno deciso di dirsi di sì con un rito Maya, la bionda 49enne decide di non far passare la faccenda sottotono e va in tv così: in bianco.

Loredana Fiorentino nel salotto della D’Urso nella scorsa puntata della trasmissione aveva rivelato che per le nozze del figlio avrebbe desiderato indossare lei stessa l’abito da sposa. Carmelita l’accontenta. Le fa scegliere un vestito, racconta tutto in un servizio che manda rigorosamente in onda, e poi la fa sfilare nello studio come se fosse pronta per il sì.

La mamma di Favoloso è sempre più kitsch. Non ha paura di sfiorare largamente il trash:; le piace essere diventata un personaggio. Ha fatto dell’esagerazione il suo marchio di fabbrica: tutti parlano di lei e le va bene così.

Arriva con un abito in raso e sembra una principessa delle favole. Si atteggia da diva, delle critiche che gli altri opinionisti le rivolgono non le importa nulla: dentro le chiacchiere ci ‘sguazza’. Barbara ride: "E’ strepitosa!”. Giovanni Ciacci le sottolinea che è sbagliato sovvertire le regole, Loredana replica: “Perché? Non sono stata invitata”. E sul matrimonio del figlio dice: “Sono sempre in attesa degli eventi. Se passano i giorni e sono felici, sono felice anche io”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/6/2020.