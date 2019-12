Se via social ha preferito non parlare della morte della ‘suocera’ Jolanda Carrisi, Loredana Lecciso privatamente avrebbe invece espresso il suo grande dispiacere per la scomparsa della donna, che si è spenta il 10 dicembre a 96 anni a Cellino San Marco. A rivelarlo è stata Vladimir Luxuria ospite di ‘Storie Italiane’, dove si è parlato proprio della triste notizia. “Ho sentito Loredana per telefono, era molto affranta, molto dispiaciuta. Jolanda era malata da mesi ma è morta all’improvviso”, ha spiegato Luxuria a Eleonora Daniele.

E’ intervenuta anche Angela Melillo, un’altra amica della Lecciso, che ha confermato la stessa versione di Luxuria. “È molto provata dalla situazione”, ha fatto sapere. L’attenzione di queste ore della stampa verso la Lecciso è dovuta al fatto che tra lei e la madre di Al Bano non c’era esattamente un ottimo rapporto. Le due non si parlavano da anni. Eppure la 47enne non può che stare male per la scomparsa della nonna dei suoi due figli, Yasmine, 18 anni, e Albano Junior, 17.

Durante la trasmissione di Raiuno è intervenuto anche Yari Power, figlio di Al Bano e Romina, che ha ricordato con grande affetto la nonna. “Ha vissuto una vita completa, intera, lunga. Chi mai se lo aspettava nel 1923 che aveva un mondo da scoprire e che sarebbe andata avanti così a lungo la sua vita e che sarebbe stata così piena. Ha lasciato un pezzo di magia”, ha detto. “In questi momenti faccio difficoltà a mettere una parola dietro l’altra, mi viene più naturale parlare in inglese. Sono stato con lei tutti questi giorni”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 11/12/2019.