Loredana Lecciso conferma trattativa per l'Isola dei Famosi e fa il nome di un altro possibile concorrente

Loredana Lecciso conferma la trattativa per l’Isola dei Famosi e fa il nome di un altro possibile concorrente pronto a naufragare insieme a lei. La compagna di Al Bano 49enne dovrebbe partire per il reality insieme alla figlia Jasmine Carrisi, 20 anni.

La bionda pugliese non ha ancora accettato, ma il contratto le è stato offerto dalla produzione del reality show, che partirà la prossima primavera condotto ancora una volta da Ilary Blasi, su un piatto d’argento. “L’Isola dei Famosi? Me l’hanno chiesto ma l’ho già fatta, mi è piaciuta. A dire il vero, non ho ancora detto di no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più, questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Vorrei che Jasmine la facesse da sola”, fa fatto sapere Loredana a Oggi.

Per rendere più accattivante l’Isola sembra si stia cercando di convincere alcuni vip a partecipare con i figli. Carmen Di Pietro e Ilona Staller dovrebbero naufragare accompagnate dai loro primogeniti, Alessandro Iannoni e Ludwig Maximilian Koons, così come anche la Lecciso dovrebbe dire di sì insieme a Jasmine.

Per Loredana Lecciso, qualora accettasse, sarebbe la seconda volta in Honduras: è già stata concorrente nel 2010, l’edizione poi vinta da Daniele Battaglia. Anche Albano Carrisi è stato un naufrago nel 2005, come pure Romina Jr.. Tra i famosi contattati per lo show anche Alvise Rigo, l’ex rugbysta tra i protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2022.