Lorella Boccia rivela di stare male a 20 giorni dal parto: 'Sono devastata'. Ecco perché

Lorella Boccia rivela di stare male a 20 giorni dal parto. “Sono devastata”, confessa ai follower nelle sue IG Stories mentre porta a spasso vicino la villa dove abita a Roma la figlia Luce Althea, nata il 20 ottobre scorso per la felicità della ballerina e conduttrice 29enne e il marito Niccolò Presta, suo coetaneo.

“Mamma mia ragazzi mi sento devastata, distrutta dalla nottata, non ho chiuso occhio, insieme a lei ovviamente”, svela Lorella Boccia riferendosi alla figlia. La neonata le ha impedito di dormire, si sta adattando alla vita. Capita spesso che i bimbi scambino il giorno per la notte appena nati, piano, piano è necessario che trovino il loro ritmo ed equilibrio.

“Quando mia madre mi diceva che non ho mai dormito da piccolissima, non le ho mai dato tanto peso, ma ora mi rendo conto, effettivamente, che cosa significhi e quanto sia duro il ruolo della mamma, per quanto gratificante”, ammette la napoletana ex volto di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Poi però, la Boccia si fa forza: “Ma ce la farò, ce la farò e ce la farò!”. Non si lascia abbattere da qualche inconveniente. Anche se sottolinea ancora: “Grande stima per tutte le mamme del mondo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/11/2021.