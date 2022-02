Lorella Boccia a dieta dopo il parto: vede quanto è dimagrita in un mese ed esulta

Lorella Boccia è felicissima, la sua dieta dopo il parto è un successo: la ballerina e conduttrice 29enne in intimo si pesa, accanto a lei c’è l’’artefice’ del ‘miracolo’, la dottoressa Maria Teresa Cappellino, biologa nutrizionista, specialista in nutrizione molecolare. Quando scopre quanto è dimagrita in un mese non si contiene ed esulta: ha perso ben 4 chili.

La Boccia il 20 ottobre scorso ha messo al mondo Luce Althea, per la gioia sua e del marito Nicolò Presta. Poco dopo il parto la napoletana ha deciso di mettersi a stecchetto e si è rivolta all’esperta. Via Instagram, nelle sue IG Stories, il volto di Amici ha raccontato quotidianamente ai fan il percorso alimentare intrapreso. Amante della buona tavola, Lorella ha fatto qualche sacrificio e ha anche iniziato nuovamente ad allenarsi con costanza e impegno, senza mai demordere.

Alla fine, dopo appena 30 giorni, ecco arrivare il temuto momento della bilancia. “Posso? Anche se il numero non conta perché c’è la massa grassa…”, dice la danzatrice alla dottoressa poco prima di salirci su. Ed ecco arrivare l’esultanza, subito spiegata: “Non ci aspettavamo questo risultato in così poco tempo - scrive - Non siamo riuscite a trattenere la felicità. Ho perso 4 chili, quindi ora solo mantenimento”.

“Qui mi dicono uno sgarro solo al mese è un po’ pochino”, sottolinea Lorella Boccia. “Ora vediamo la composizione corporea, quanto è scesa l’adiposità”, precisa l’esperta. “E poi ‘se magna’”, aggiunge Lorella ironica.

“Un mese fa ho chiesto alla mia doc di aiutarmi a raggiungere il mio obiettivo in poco tempo - fa sapere la Boccia ancora - E’ una dieta restrittiva, ma comunque sana e bilanciata. Preciso che avevo bisogno di questo per riattivare il mio metabolismo dopo la gravidanza. Adesso iniziamo col mantenimento”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/2/2022.