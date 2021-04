Lorella Boccia è incinta: primo figlio con Niccolò Presta

Lorella Boccia è incinta, la ballerina e conduttrice, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, avrà il suo primo bebè da Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta, sposato il primo giugno 2019, dopo 4 anni d’amore. Lo rivela Verissimo, che ospiterà la bella 30enne in tv, in un post sul social: “Lorella Boccia diventerà mamma per la prima volta. Ci racconterà tutte le emozioni del suo magico momento!”.

Lorella Boccia vive un sogno insieme al marito Niccolò, classe 1991, a cui ha detto di sì nella chiesa Gran Madre di Dio, vicino Ponte Milvio, nel cuore di Roma. I due desideravano allargare la famiglia e diventare genitori. La gravidanza non è altro che il coronamento di un amore solido ed emozionante.

La carriera della mora va a gonfie vele: presto debutterà con il suo late show su Italia 1, Venus Club. Accanto a lei in questo programma tutto al femminile ci saranno Iva Zanicchi e Mara Maionchi. Tra le ospiti annunciate Elettra Lamborghini, Alessandra Amoroso, Elisa Isoardi, Anna Tatangelo, Diletta Leotta. "Non vedo l'ora di svelarvi tutti gli ospiti, lo studio e tutto quello che accadrà (anche qualcosina di inedito solo per voi)”, scrive sul suo profilo ai fan. Non una parola fino a ora, però, sulla cicogna in volo.

Al settimo cielo anche nonno Lucio, che al bebè in arrivo dedica un tenero post. “Che bello sapere di diventare Nonno di sangue, dopo la gioia dell’arrivo di Pietro, ora un’altra cicogna vola sul tetto della mia famiglia, è proprio vero che i bimbi portano bene e ci rendono felici”, scrive, facendo riferimento al bambino avuto da Giulia Carnevale, figlia della moglie Paola Perego, nel 2018.

“Un bacio a Lorella e Niccolò, ed ora tocca a Beatrice farmi diventare nonno tris. Riccardo tu aspetta un po’ ancora”, sottolinea ancora il famoso agente di tanti personaggi tv, padre pure di Beatrice, fidanzata con Daniel Nilsson. Riccardo, a cui chiede di attendere, è invece il secondogenito della Perego e ha 25 anni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/4/2021.