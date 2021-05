Lorella Boccia incinta mostra il pancione in bikini: foto

Lorella Boccia incinta scopre il pancione, lo mostra con indosso un bellissimo bikini. Condivide la foto che la ritrae al quinto mese di gravidanza splendida in due pezzi sul suo profilo Instagram, e scrive: “Prova costume 2021. Direi che sono pronta, no?”.

La ballerina e conduttrice, in onda con Venus Club, un talk tutto al femminile, in seconda serata su Italia 1, aspetta una bambina, come svelato in tv. Ha fortemente voluto la cicogna col marito Niccolò Presta, figlio del famoso manager della tv Lucio Presta, con cui è andata a nozze l’1 giugno 2019.

“Vorrei che fosse libera di essere ciò che vuole”, ha raccontato a Grazia Lorella parlando della bebè che arriverà. “Mio marito ha già scelto le scuole fino al liceo”, ha aggiunto ironica. I due noin hanno ancora scelto come si chiamerà la piccola, vogliono decidere il suo nome quando potranno guardarla negli occhi.

Intanto la Boccia si regala il primo bikini dell’estate. L’ex volto di Amici, nata a Torre Annunziata, partenopea doc, assapora il bel tempo nel giardino della sua casa romana. In vacanza, come svela ai fan, vorrebbe andare in montagna per un po’ di relax.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/5/2021.