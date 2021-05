Lorella Boccia, incinta di 4 mesi, rivela il sesso del bebè. “Avrò una femmina”, confessa a Verissimo. Poi su social pubblica alcune foto che la ritraggono bellissima con il pancione già evidente: la ballerina e conduttrice 30enne tiene tra le mani un mazzo di fiori rosa, come il ficco della sua cicogna.

Lorella Boccia e Niccolò Presta, sposati dal 1 giugno 2019, sono al settimo cielo per la gravidanza: avranno il loro primo figlio, una bambina. "Mio marito desiderava una bambina - racconta radiosa in tv del 28enne a cui ha giurato amore eterno - mi ha costretto a parlare alla pancia al femminile fin da subito”.

Nascerà il prossimo ottobre, la sua estate sarà da mamma. “Sono molto felice, anche se in realtà non ho ancora realizzato. Comunque ormai sono entrata nel quarto mese, me la sto vivendo”, rivela ancora la napoletana.

Sa già che madre vorrà essere per la sua principessina. Lorella non ha dubbi: “La mia è stata sempre una donna forte, ha cresciuto due bambine da sola. Sicuramente vorrei essere forte così come lo è stata lei”. Ora si prepara al suo debutto in tv su Italia 1 con Venus Club, un late show tutto al femminile, in onda dal prossimo 6 maggio in seconda serata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/5/2021.