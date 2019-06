Niccolò Presta e Lorella Boccia si sono sposati a Roma alla presenza di tantissimi amici famosi

La coppia si è giurata amore eterno in una chiesa di Ponte Milvio

La 28enne e il manager televisivo hanno invitato tanti amici, tra cui molti vip

Niccolò Presta e Lorella Boccia si sono sposati. Nel pomeriggio di sabato primo giugno la coppia si è giurata amore eterno a Roma. Location della cerimonia la chiesa Gran Madre Dio in zona Ponte Milvio. Il manager televisivo, figlio di uno degli agenti più noti del mondo dello spettacolo, Lucio Presta, e l’ex ballerina di ‘Amici’, oggi conduttrice, hanno pronunciato il fatidico ‘sì’ alla presenza di tanti ospiti vip. Tra gli altri Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli, Gianni Morandi e i volti di ‘Amici’ Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. La 28enne per l’occasione ha scelto un abito firmato da Blumarine. Pubblicando su Instagram una foto in cui appare mentre bacia Niccolò, scattata poco dopo la cerimonia, nell’auto che li stava portando alla festa, Lorella ha scritto semplicemente: “Primo giugno 2019. Ti amo”.

