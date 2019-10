Lorella Boccia e Niccolò Presta sono stati vittime di una rapina. L’ex ballerina di Amici e conduttrice di successo lo denuncia sul social e posta le foto del suo volto e quello del compagno tumefatti dopo essere stati malmenati. Lei e il marito, figlio di Lucio Presta, sono stati minacciati con un coltello, derubati e poi aggrediti. La 28enne è furiosa per la brutta vicenda che è loro capitata.

“Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta 'VAFFANCU*O'. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un coltello, VIGLIACCHI. Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito”, scrive Lorella Boccia.

La paura c’è stata ma è passata. Ora c’è solo rabbia, la sua e di Niccolò Presta, vittime di una rapina e anche picchiati barbaramente. “Non saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post quindi VAFFANCU*O. Siete uomini di mer*a e tali rimarrete. SIAMO SOLO PIÙ FORTI ADESSO!”, sottolinea ancora Lorella Boccia.

Tanti i commenti a sostegno della coppia. Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi, scrivono: "Senza parole. Un grande abbraccio a voi che siete persone d'oro". Pure Andrea Dianetti, attore ed ex allievo della scuola di Amici, li conforta: "Ma che schifo c'è in giro? Io sono senza parole…vi abbraccio forte". Il ballerino Adriano Bettinelli sottolinea: "Non sai che nervoso ho nel leggere e vedere queste foto. Schifo per queste…boh, non mi va di chiamarle ‘persone, esseri umani, uomini'…è tutto troppo per queste mer*e!". Pure Costanza Caracciolo, Eleonora Daniele, Francesca Rocco e molti altri li sostengono e provano a rincuorarli.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/10/2019.