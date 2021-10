Lorella Boccia ha partorito. Oggi, 20 ottobre, è nata la sua prima figlia, per la felicità di Niccolò Presta. La ballerina e conduttrice e il marito, sposato nel 2019, annunciano la nascita della loro bambina sul social e svelano il particolarissimo nome scelto per la piccola. Entrambi pubblicano una foto in cui si vede Presta che bacia dolcemente la moglie, stanca ma sorridente dopo il parto, e scrivono: “Luce Althea, 20/10/2021”.

Dopo giorni e giorni di attesa, finalmente la cicogna è arrivata. Ha portato a entrambi una bellissima e tenera bimba: il suo nome è Luce Althea. Lorella e Niccolò sono al settimo cielo. La napoletana nei giorni scorsi aveva mostrato il suo pancione ormai esplosivo, ai fan. Ironica proprio ieri, sfinita, dato che ormai era andata oltre il periodo di scadenza della gestazione, aveva sottolineato: “Anche oggi si partorisce domani”.

Tutto è andato benissimo. Per la coppia un mare di auguri, tani i messaggi di affetto da parte di Andreas Muller, Veronica Peparini, Sebastian Melo Taveira, Sonia Bruganelli, Elisabetta Canalis, Elisabetta Gregoraci, Umberto Gaudino. Immancabili quelli del nonno, Lucio Presta, e della nonna 'acquisita', Paola Perego, sposata con il più famoso agente dei vip dello showbiz.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/10/2021.