Lorella Boccia ha perso 15 chili a 6 mesi dal parto: 'Dopo quattro mesi sono passata al latte artificiale’

Lorella Boccia è tornata in forma smagliante, pronta a iniziare, in coppia con Clementino, dal prossimo 18 aprile, la sua nuova avventura televisiva a Made in Sud, su Rai Due. In questa stagione ci saranno loro al timone dello show. La ballerina e conduttrice 30enne, diventata mamma lo scorso 20 ottobre di Luce Althea, fortemente desiderata col marito Niccolò Presta, a quasi 6 mesi dal parto ha perso 15 chili. A Di Più Tv spiega come ci è riuscita: “Dopo quattro mesi con mia figlia sono passata al latte artificiale”, rivela. Ha smesso di allattare al seno e si è affidata alle cure di una nutrizionista.

Appena ha messo al mondo la bimba, non ha pensato minimamente al suo peso, Lorella Boccia, per, quando le è arrivata la proposta tv, ha deciso di affrettare un po’ i tempi.

“Quando Luce aveva quattro mesi ho cominciato a darle il latte artificiale. E visto che mi era arrivata la proposta di Made in Sud mi sono metta sotto per tornare al mio peso forma. Mi sono affidata a una nutrizionista, che ha studiato un piano alimentare giusto per me, in grado di farmi dimagrire senza togliermi troppe energie”, racconta.

L’ex volto di Amici ha ripreso anche ad allenarsi con regolarità. E’ soddisfatta del risultato finale. “Certo, ora il mio fisico non è ancora tonico com’era prima di rimanere incinta, soprattutto la pancia, però va bene così. Mi sento pronta a tornare in tv”, chiarisce.

Scritto da: la Redazione il 13/4/2022.