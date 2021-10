Lorella Boccia prima della gravidanza e al nono mese: l'incredibile confronto

Lorella Boccia condivide una foto sul social in cui si fa vedere prima della gravidanza e ora, al nono mese. Il confronto sottolinea il suo pancione esplosivo a 10 giorni dalla data di scadenza del parto. E’ impaziente di conoscere la sua bambina fortemente voluta con il marito Nicolò Presta.

La ballerina e conduttrice 29enne sul suo profilo in questi mesi ha raccontato la dolce attesa ai fan: è felicissima di essere mamma. A Vanity Fair confessa: “Sto cercando di godermi quest’ultimo periodo al meglio che posso. All’inizio è la novità, qualcosa che hai appena scoperto. Poi c’è la fase centrale in cui sei concentrata sulle visite, le ecografie e speri che vada tutto bene, e, alla fine, c’è l’ultima fase, quella in cui ti rendi conto che manca poco e che, molto presto, dovrai condividere questo esserino anche con gli altri”.

Lorella mostra la trasformazione del suo corpo in gravidanza, lo fa senza nascondere nulla. Il cambiamento non l’ha spaventata, affatto: “Ho sempre fatto in modo che funzionasse anche se, devo ammettere, ne ho un po’ approfittato per lasciarmi andare a tavola. Sono una mangiona, quindi ho avuto una bella scusante, anche se ultimamente mi sono rimessa in riga. Ad oggi sono assolutamente felice di questo corpo”.

Poi rivela: “Ho delle smagliature sotto al seno e nella parte bassa della pancia, ma le guardo e dico: sono belle, fanno parte di questo percorso che non amo definire una gravidanza, ma una vera e propria crescita. E’ una fase che ti permette di rimettere in gioco il bambino che è in te e che, spesso, si perde per strada quando si cresce”

Sa che mamma sarà: “Probabilmente sarò un pochino ansiosa come la mia che, a quasi 30 anni, devo avvisare quando rientro a casa da sola. Vediamo il papà, che è già geloso adesso”. Nicolò le è sempre stato accanto in questi periodo: “Abbiamo vissuto la gravidanza insieme: ha vissuto esattamente come ho vissuto io pur non portando in grembo la creatura, mangiando le stesse cose che ho mangiato io e rinunciando alle stesse cose. Il momento più bello, però, è sempre la sera, quando la piccola inizia a scalciare e, sentendo la voce del papà, impazzisce. È una cosa che ho voluto testare: appena arriva il papà, reagisce”.

L’ansia per il parto c’è, la Boccia cerca d controllarla, il marito vorrebbe assistere: “Voglio solo che lei arrivi tra le mie braccia e stia bene”. La danzatrice si prenderà una piccola pausa per maternità, poi tornerà al lavoro portando la bimba sul set. Non sa ancora se insieme a Nicolò la mostreranno sui social: “Lo capiremo col tempo. E’ una cosa che decideremo insieme, anche se penso che lo faremo con calma, in maniera spontanea e senza costrizioni”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/10/2021.