Lorella Boccia, la prima foto social con la figlia: ecco quanti chili ha preso in gravidanza

Lorella Boccia condivide sul suo profilo la prima foto social con la figlia. E’ raggiante mentre tiene tra le braccia Luce Althea, nata mercoledì 20 ottobre. La bella 29enne scrive: “Penso a cosa poter scrivere di questa foto e non riesco a trovare le parole giuste; dovrebbero inventarne di nuove per esprimere tutte le emozioni che provo… AMORE”.

Lorella nelle sue IG Stories racconta: “Oggi Nick è tornato al lavoro e devo dire che è stato un colpo. Ho sentito proprio una sensazione di vuoto, è diverso. Sono stati 10 giorni intensi ed è stato super presente, quindi adesso è un po’ strano, ma penso che sia normale. Chiaramente mi sono portata la piccola in bagno mentre facevo la doccia… E’ una cosa normale, vero? Lo fanno tutte le neo mamme, non sono pazza, giusto?”.

La Boccia è un po’ spiazzata con il marito Niccolò Presta assente per la prima volta, prima era lui ad esempio a badare alla neonata mentre lei si lavava, la sua presenza la faceva sentire più tranquilla, ma, come sottolinea, “è giusto ricominciare”.

L’ex volto di Amici ai follower che le chiedono, rivela di allattare al seno: “Lei si è attaccata subito, piano piano abbiamo trovato la nostra sintonia”. Poi sui chili presi in gravidanza confida: “Fino all’ottavo mese ho preso 11 chili, poi ho smesso di pesarmi perché l’idea di salire sulla bilancia mi infastidiva. Adesso non lo so quanti ne ho persi, ma sinceramente non me ne fot*e proprio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/11/2021.