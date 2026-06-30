Il 55enne ha sposato con rito civile la modella e designer 33enne di origini persiane: poi il ricevimento

Dopo il sì, brunch con gli affetti più cari e grande festa a Villa Palmieri con i loro invitati

Lorenzo Amoruso dice di sì ad Afarin Mirzaei. L'ex difensore della Fiorentina, 55 anni, è convolato a nozze con la compagna, modella e designer di origini persiane di 33 anni. I due si sono uniti in matrimonio con rito civile sabato 27 giugno nell’Abbazia di San Galgano, a Chiusdino, in provincia di Siena.

Lorenzo Amoruso dice sì ad Afarin Mirzaei: nozze da sogno nell'Abbazia di San Galgano con una sorpresa a mezzanotte

Lei è arrivata in un elegantissimo abito bianco, lui ha scelto un raffinato completo scuro. Ad accompagnare l'ingresso della sposa le note di un quartetto di violiniste. "Afarin mi ha restituito la voglia di credere nell'amore, nella condivisione. Io ci sarò sempre per lei", confessa Amoruso a Chi.

L'ex compagno di Manila Nazzaro spiega anche perché la scelta sia ricaduta proprio sull'Abbazia di San Galgano: "La cerimonia si è svolta a San Galgano, nel comune di Chiusdino, provincia di Siena. E’ un'abbazia sconsacrata del 1300, un posto meraviglioso. Chi c'è stato sa di cosa parlo: è difficile da descrivere, perché quando entri senti qualcosa di magico, unico".

Il 55enne ha sposato con rito civile la modella e designer 33enne di origini persiane: poi il ricevimento

Ha conosciuto Afarin circa tre anni fa: "Viene da una cultura totalmente diversa. Ha sofferto per quello che sappiamo: il popolo iraniano ha vissuto situazioni complicate negli ultimi decenni. Lei ha avuto il coraggio di lasciare la sua famiglia, venire in Italia e rifarsi una vita".

La proposta di matrimonio è stata organizzata nel massimo riserbo: "Non la sapeva praticamente nessuno. L'ho organizzata da solo. Solo chi ha preparato l'anello con il brillante sapeva qualcosa. E’ stata una sorpresa totale. Quando vivi sentimenti veri, quando sono ricambiati e migliorati, arriva un momento in cui capisci che devi fare un passo importante. Alla mia età non pensi più solo a te stesso: pensi a costruire una famiglia".

Dopo il sì, brunch con gli affetti più cari e grande festa a Villa Palmieri con i loro invitati

I fiori d’arancio sono stati quasi perfetti. Purtroppo, a causa delle tensioni internazionali, una parte della famiglia di Afarin non ha potuto lasciare l'Iran per esserci. Un'assenza che è pesata ai due. Dopo la cerimonia, gli sposi hanno prima organizzato un brunch riservato a casa di lui, poi è arrivato il grande ricevimento a Villa Palmieri, sulle colline sotto Fiesole.

La festa ha regalato anche un momento inatteso. Allo scoccare della mezzanotte, infatti, è arrivato il compleanno dello sposo. "Non mi aspettavo nulla, invece lei con le sue amiche ha organizzato un balletto per me. Dieci minuti tutti dedicati a Lorenzo Amoruso”, racconta Lorenzo, una sorpresa inaspettata.

L'emozionante momento della torta nuziale

"Le ho promesso che ci sarò sempre. La felicità non è continua, è fatta di momenti. Mi ha restituito la voglia di credere nell'amore, nella condivisione. Io ci sarò sempre per lei. Condividere la vita significa accettare tutto: i momenti belli e quelli difficili”, sottolinea ancora lo sportivo al settimanale.