Lorenzo Amoruso lascia Manila Nazzaro mentre lei è al GF Vip? 'Ho bisogno di tempo perché...'

Lorenzo Amoruso pensava di conoscere profondamente Manila Nazzaro con cui sta costruendo un futuro insieme. Il GF Vip, però, sta mettendo a dura prova il suo amore per l’ex Miss Italia 44enne: l’ex calciatore ora ha molti dubbi sulla bionda. Nelle sue IG Stories il 50enne scrive: “Ho bisogno di tempo”. Cosa sta succedendo? Lascia la compagna mentre lei è al reality show?

Il contenuto del post di Amoruso è sibillino, ma mette in grande allerta i fan della coppia che li hanno visti uscire indenni persino da Temptation Island. Lorenzo prima nelle sue storie aveva solo post che incitavano a votare per Manila per portarla in finale, improvvisamente, mentre su Canale 5 va in scena la 40esima puntata dello show, lui cancella tutto e appare il messaggio preoccupante.

“Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa - scrive - che non accettava soprusi ... Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato... Mi prendo il mio tempo per riflettere”.

Lorenzo Amoruso pronto per l’ennesimo colpo di scena al GF Vip: lo sportivo entrerà nella Casa per chiarire con la compagna o aspetterà l’uscita della bionda pugliese? Sicuramente Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire l’ennesima occasione ghiotta per ravvivare ancora una volta la ‘sua’ creatura.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/2/2022.