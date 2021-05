Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato 31enne della Lucarelli, esulta per aver prenotato il vaccino: guarda

Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, esulta per aver prenotato il vaccino. La Regione Lombardia dalla mezzanotte apre agli over 30, lo chef 31enne subito con lo smartphone si dà da fare per assicurarsi un posto e potersi far iniettare il siero anti-Covid: ci riesce e ne è felice. Alza le braccia al cielo, urla la data in cui potrà farlo mentre è in terrazzo: è incontenibile.

La compagna 46enne riprende tutta la scena e pubblica il video sul suo profilo social. “La sobria reazione di Lorenzo Biagiarelli mentre riesce a prenotare il suo vaccino over 30 in Lombardia”, commenta nel post che accompagna il breve filmato.

VIDEO

Le immagini mostrano Biagiarelli con il telefonino in mano mentre prova a prenotare il vaccino. “Lorenzo è riuscito a entrare nel portale della regione Lombardia per prenotare il vaccino: sta prenotando il suo vaccino, guardate il suo sguardo…”, spiega la Lucarelli, come se facesse una telecronaca dell’evento. “Sei felice?”, domanda al fidanzato. Biagiarelli annuisce con la testa.

“Guardatelo…”, sottolinea ancora. Lorenzo riesce a fissare l’appuntamento: “Tre giugno”. “Tre giugno, prima di me?!? Non ho capito, c’hai 31 anni e ti prenoti il 3 giugno? E io il 15…”, commenta scherzosa Selvaggia.

Il cuoco, volto televisivo di “E’ sempre mezzogiorno”, chiede poi che giorno sia il 3 giugno. “Non lo so… è un giovedì”. “E’ perfetto”, precisa. Senza freni alza le braccia al cielo e poi grida al mondo la sua gioia immensa. Esulta: vaccinarsi è l’unico modo per mettere in sicurezza se stessi e gli altri e uscire dalle tenebre della pandemia.

Scritto da: La Redazione il 27/5/2021.